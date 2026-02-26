Gestão Dr Celso e Rafael garante nova academia ao Ar Livre para Tucumã em parceria com o governo do Estado

O prefeito em exercício Rafael da Saúde (PP) participou, em Belém, da agenda oficial do governador Helder Barbalho, onde recebeu uma Academia ao Ar Livre destinada ao município de Tucumã.

O investimento reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva, o incentivo à prática esportiva e a melhoria da qualidade de vida da população. O novo espaço será acessível a jovens, adultos e idosos, promovendo mais bem-estar e inclusão.

Rafael da Saúde destacou que a parceria com o Governo do Estado tem gerado resultados concretos: “Nosso compromisso é buscar investimentos que impactem diretamente a vida das pessoas. Essa academia representa mais saúde e mais qualidade de vida para nossa população.”

A gestão segue firme na missão de trabalhar por uma Tucumã cada vez mais estruturada e desenvolvida.

( A Notícia Portal com informações da Ascom PMT Tucumã/ Fotos: Marco Santos Agência Pará de Notícias)