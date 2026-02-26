Tucumã

Gestão Dr Celso e Rafael garante nova academia ao Ar Livre para Tucumã em parceria com o governo do Estado

Equipamento vai fortalecer a saúde preventiva e ampliar espaços de lazer para a população

26/02/2026

O prefeito em exercício Rafael da Saúde (PP) participou, em Belém, da agenda oficial do governador Helder Barbalho, onde recebeu uma Academia ao Ar Livre destinada ao município de Tucumã.

Parceria com o Governo do Estado leva mais saúde, lazer e bem-estar para a população.

O investimento reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva, o incentivo à prática esportiva e a melhoria da qualidade de vida da população. O novo espaço será acessível a jovens, adultos e idosos, promovendo mais bem-estar e inclusão.

Rafael da Saúde destacou que a parceria com o Governo do Estado tem gerado resultados concretos: “Nosso compromisso é buscar investimentos que impactem diretamente a vida das pessoas. Essa academia representa mais saúde e mais qualidade de vida para nossa população.”

 

A gestão segue firme na missão de trabalhar por uma Tucumã cada vez mais estruturada e desenvolvida.

( A Notícia Portal com informações da Ascom PMT Tucumã/ Fotos: Marco Santos Agência Pará de Notícias) 

26/02/2026

