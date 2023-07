XINGUARA: Show de Joelma foi cancelado e prefeitura confirma show da Banda Parangolé

Na tarde de ontem (19), a Prefeitura Municipal de Xinguara publicou uma nota anunciando o cancelamento do show da Joelma por forças maiores.

Não se sabe ao certo o motivo deste cancelamento mas o que se sabe é que a cantora estava a alguns dias fora dos palcos, cancelando shows devido problemas de saúde, ela retomaria sua agenda em Xinguara mas pelo que foi comunicado pela prefeitura, não será possível.

A prefeitura de Xinguara, imediatamente já marcou a presença de outra atração na sexta-feira (21), no dia que se apresentaria a cantora Joelma. A Banda Parangolé estará no palco da Praia do Pontão para divertir a população Xinguarense e região. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)