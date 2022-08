Nesta sexta-feira (26), a equipe responsável começou um trabalho de reparação das vias. Foi escolhido o calçamento com bloquete para essa recuperação em específico, pois o asfalto não perdura no local, devido a um problema de umidade existente no solo.

A secretaria de obras e infraestrutura de Xinguara está se empenhando ao máximo, sempre com o intuito de oferecer mais conforto e qualidade de vida para sua comunidade. (A Notícia Portal / da Redação)