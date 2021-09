Xinguara: Prefeito toma posse como presidente da Junta Militar do município

O prefeito Dr. Moacir, foi empossado, nesta quarta-feira (15), como presidente da Junta de Serviço Militar do município de Xinguara, em solenidade realizada na Sala de Reuniões do Gabinete, no Centro Administrativo.

Na oportunidade, o chefe do Executivo xinguarense proferiu um juramento à bandeira, que discorre sobre a importância do município em cumprir os deveres relativos ao serviço militar, a fim de que a cidade contribua para o exercício da cidadania e engrandecimento da Pátria. Os prefeitos, ao jurarem para a bandeira nacional, tornam-se representantes oficiais, firmando o compromisso com relação aos encargos do serviço militar e a manutenção da Junta Militar.

“É uma honra participar deste ato. A Junta de Serviço Militar realiza importantes trabalhos de cidadania, civismo e patriotismo para nossos jovens há anos’’, enfatizou o prefeito.

Junta Militar

A Junta Militar, por sua vez, é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino que completam 18 anos, prestando todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar.