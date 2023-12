XINGUARA: Prefeito Dr. Moacir recebe Ministro do Turismo Celso Sabino que vai prestigiar o Natal Luz

A prefeitura de Xinguara está realizando a melhor comemoração de Natal já vista na história do município e contará com a presença do Ministro do Turismo, Celso Sabino. O Ministro chegará a Xinguara na tarde desta sexta-feira (8) e a noite juntamente com o prefeito Dr. Moacir e convidados participarão da abertura do show nacional do cantor Zé Vaqueiro, em praça pública.

OBRAS: No dia seguinte pela manhã o Ministro Sabino será levado pelo prefeito Dr. Moacir para conhecer onde serão realizadas importantes obras, frutos de emendas federais destinadas por Celso Sabino, como Deputado Federal, são cerca de R$ 30 milhões.

Dentre as obras mais importantes está a humanização da entrada da cidade no sentido Rio Maria, a obra inclui a pavimentação asfáltica das vias que margeiam a BR 155 no perímetro urbano, o local concentra muitos comércios e a pavimentação vai trazer um novo aspecto paisagístico na cidade, principalmente para quem passar por Xinguara em viagem, além de atrair mais pessoas para as lojas ali instaladas.

ORLA: Outra obra que certamente vai enriquecer urbanisticamente Xinguara é a construção da ‘Orla do Lago’, no bairro ‘Jardim do Lago’. Esta construção também é aguardada com muita expectativa por toda a população. Vai gerar lazer, espaço para atividades físicas e valorização dos imóveis.

USINA: O Ministro e convidados, também será levado pelo prefeito Moacir para conhecer o conjunto de ‘Usina Asfáltica’, adquirida recentemente pela prefeitura. A estrutura é composta por duas unidades, uma fixa e outra móvel e já se encontra em operação tendo feito 15 km de asfalto, incluindo tapa buracos e micros revestimentos.

No período da tarde o ministro Celso Sabino permanecerá em Xinguara e desenvolverá uma agenda de atendimento a lideranças de municípios vizinhos. (Lourivan Gomes / Notícia Portal – Xinguara)