XINGUARA: Praia do Pontão recebe Cleo Andrade e banda JMI no próximo fim de semana

No sábado Humberto e Ronaldo, dupla sertaneja de renome nacional, fizeram o show na areias da praia, que no próximo fim de semana já recebe Cleo Andrade e Banda JMI.

O prefeito municipal de Xinguara Dr. Moacir e sua equipe realizam um grande esforço de logística e organização da programação de verão 2022.

A estrutura do evento conta com um aparato de segurança e orientação aos veranistas nunca antes vista pela população.

O intuito é colocar de vez o munícipio no circuito turístico do Pará e fazer a economia do setor turístico ser alavancada.

A população comemora o sucesso do retorno da programação de verão organizada pela prefeitura. O esforço realizado pela administração municipal é para proporcionar muita diversão e oportunidade de movimentar a economia da cidade. (A Notícia Portal – Redação)