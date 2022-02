Xinguara: Polícia prende foragido da Justiça

Um homem foi preso por uma Guarnição da Polícia Militar no Distrito de Nova Canadá, depois que uma denúncia anônima informou que havia um foragido da Justiça, no convívio da pessoas de bem da localidade.

A tranquilidade dos moradores de Vila Canadá, que fica cerca de 40 quilômetros distante da cidade de Xinguara , ligada pela Rodovia PA-279, no sul do Pará, passou a ser ameaçada , depois que alguns moradores ficaram sabendo da existência de um homem cuja a vida pregressa dizia que tinha contas para acertar com a Justiça.

A informação foi repassada para o Comando da Polícia Militar, que de pronto informou as características do suspeito para a Guarnição Militar do Destacamento do Distrito, que passou a fazer rondas pelo distrito na intenção de localizar o prender o foragido. Após várias incursões o homem que não teve a sua identidade revelada pela polícia, foi localizado e preso pela guarnição da Polícia Militar que conduziu o foragido para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara.

Fonte: Fato Regional