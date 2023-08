Xinguara: PM apreende motocicletas roubadas e prende condutores.

A Polícia Militar apreendeu duas motos, na madrugada desta terça-feira (29). Dois suspeitos jovens foram presos ao serem flagrados pela guarnição empurrando os veículos em via pública.

Os Policiais estavam realizando rondas quando avistaram os jovens empurrando as motocicletas. Durante a abordagem, os policiais identificaram que uma das motos modelo XRE 300 tinha restrição de roubo ou furto.

Ao fazer uma vistoria na segunda moto, uma Honda CG TITAN 160, foi constatado que a numeração do chassi estava raspada e o motor adulterado.

Constatado as irregularidades, os policias deram voz de prisão a dupla, em seguida conduziram junto com as motocicletas apreendida para a Delegacia de Polícia de Xinguara, para as medidas legais. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)