Xinguara: Pastor é acusado de abusar e engravidar adolescente

Mais um caso chocante de abuso sexual veio à tona em Xinguara, região Sul do Pará. Um pastor, conhecido como João, teria interferido no namoro de uma adolescente que tem um filho e que frequenta sua igreja. A avó da menina ficou indignada com a situação e procurou a polícia para relatar que o pastor teria estuprado e engravidado a garota quando ela tinha 13 anos.

O pastor foi procurado pela Polícia Civil de Xinguara para prestar esclarecimentos. Segundo o delegado, José Orimaldo, o mesmo confessa que manteve relações sexuais com a menina, mas alegou que não sabia que ela era menor de idade.

Ainda conforme o delegado, o pastor estaria monitorando a vítima e até havia feito ligações para a adolescente e para o rapaz que estaria se envolvendo com ela dizendo que eles não poderiam se relacionar.

A adolescente que já deu à luz a uma criança do sexo masculino, além de carregar o trauma do estupro, tem sido perseguida pelo líder religioso. O delegado acrescentou que a criança será submetida a exame de DNA para atestar a paternidade do líder religioso. A prisão preventiva do pastor está sendo avaliada pela justiça.

(Com informações: Fato Regional)