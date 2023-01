Xinguara-PA: Professores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino participam da Jornada Pedagógica 2023

A formação para o ano letivo de 2023 começou na noite dessa quinta-feira (26), e segue durante todo o dia desta sexta-feira (27).

Este ano, a preparação trabalha o tema “Um novo tempo na educação: construindo caminhos para a inclusão, equidade e qualidade do ensino e aprendizagem” remetendo à construção coletiva de mudança, ao encontro com os alunos, à garantia da inclusão nas escolas e buscando caminhos para, efetivamente, oferecer qualidade na educação.

Para o coordenador Dawson Scarparo, este é um momento essencial para traçar as diretrizes para o ano que se inicia. “Nós precisamos deste planejamento, dessa socialização, de conhecimento mútuo para explorarmos as novas possibilidades e mudarmos a característica do ensino”, falou.

A atividade conta com o trabalho de uma empresa especializada em consultoria e treinamento educacional, contratada pela secretaria de Educação do município. A equipe de oito formadores da Meta Consultoria e Treinamento, de Palmas, TO, conduz a programação com palestras e oficinas. “O professor precisa ser valorizado e esse empoderamento tem que partir dele. Além de ressaltar o papel do educador, estamos trabalhando a inclusão, porque diversidade é chamar para a festa, inclusão é chamar para dançar”, pontuou a Mestre em Ciências da Educação, Weslane Cirqueira do Nascimento.

O planejamento dos profissionais da cidade e dos distritos, do ensino infantil, fundamental menor e maior tem o objetivo de fortalecer a aprendizagem dos alunos.

“Vamos iniciar o ano letivo com pé no chão, preparados e unidos para vencer todos os desafios. Preciso agradecer o empenho dos nossos professores e coordenadores, ao vice-prefeito Vilmones, por, sempre, defender a Educação do município e ao Dr. Moacir que não mede esforços para alcançarmos os melhores resultados”, destacou o secretário de Educação de Xinguara, Genival Fernandes.

Um dos objetivos da gestão municipal é recuperar as perdas no ensino decorrente da pandemia da Covid-19. O prefeito, Dr. Moacir Faria, acredita que a modalidade de tempo integral pode agilizar esse resgate. “Conversando com os integrantes da Educação, chegamos à conclusão que precisamos fazer um trabalho direcionado ao que foi perdido. Vamos buscar com o governo federal a implantação de escolas de tempo integral, continuar com atividades de capacitação dos nossos professores para alcançarmos melhores índices de avaliação”, acrescentou Moacir.

As aulas das escolas municipais de Xinguara estão previstas para começarem na próxima quarta-feira, 1 de fevereiro.

(ASCOM Xinguara-PA)