XINGUARA-PA: Motociclista morre em acidente na BR-155

Na manhã desta sexta-feira (10), foi registrado mais um acidente com vítima fatal na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

A vítima que pilotava uma motocicleta CG FAN 160 sem placa, foi identificada como sendo o operador de Máquina Pesada Wecton da Silva Galvão, de 18 anos de idade.

Wecton trafegava na BR-155 quando aconteceu a colisão entre a moto que pilotava e uma Caminhonete HILUX cor branca. O acidente próximo à placa de bem-vindo a Xinguara, na saída para Rio Maria. Ainda não se sabe o que possa ter causado o acidente.

A Polícia Civil e Militar estiveram no local tomando as providências necessárias para a liberação do corpo para a Funerária fazer a remoção. (Texto e Foto Roserval Ramos)

Fonte: Blog Luiz Pereira