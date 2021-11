Xinguara: Obras de infraestrutura e revitalização estão a todo vapor no distrito Rio Vermelho

O Governo Municipal de Xinguara continua trabalhando em busca de melhorias para o seu povo, isso se dá em virtude da seriedade e comprometimento de uma gestão pautada no bem comum e na prosperidade de todos. Através do trabalho da subprefeitura, as obras de infraestrutura e revitalização estão a todo vapor no Distrito Rio Vermelho.

Com o objetivo de levar conforto e segurança aos moradores do Distrito Rio Vermelho, a Prefeitura continua realizando a manutenção da iluminação pública. O trabalho consiste na substituição de materiais danificados, lâmpadas queimadas, reparos em braços, troca de reatores e outros serviços. Até agora 130 pontos já receberam a benfeitoria.

Na Escola Municipal Padre João Luiz Purguy está sendo construída uma área de recreação pra atender aproximadamente 150 crianças, com idades de 04 a 05 anos. Na mesma escola está sendo feito uma canaleta pra absorver o excesso de água nesse tempo chuvoso.

Aconteceu ainda a limpeza do campo de futebol para os atletas jogarem.

De acordo com Jair Marcos, subprefeito, essas ações são importantes para o Distrito, e poder ver as ruas iluminadas e com iluminação de qualidade é a sua maior satisfação. “O nosso prefeito é sensível as demandas que temos levado a ele e todas as ações que estão ocorrendo no Distrito são uma resposta aos anseios da população, onde a gente vê a alegria de cada morador, dos amantes das caminhadas e pedaladas. A população se sente mais segura pra praticar suas atividades com o Distrito todo iluminado”, concluiu o subprefeito.

(Com informações Ascom Xinguara)