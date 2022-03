Xinguara: Homem é preso suspeito de arrombar casas para roubar joias

Na última sexta-feira (11), um homem foi preso com diversos objetos e joias roubadas, no município de Xinguara, no sul do Pará.

Durante rondas ostensivas uma guarnição da Polícia Militar abordou um indivíduo conhecido como “Modelo” em atitude suspeita na avenida Xingu portando joias e objetos de valor, e ao ser questionado sobre a procedência dos objetos, não soube responder.

Na noite anterior uma casa foi arrombada no bairro Jardim América, onde foi subtraído diversas joias de ouro e ao serem verificadas se constatou que as mesmas eram produtos de furto. O Grupamento Tático Operacional (GTO) se dirigiu até a casa do suspeito e foram encontrados diversas joias e objetos de valor, que foram frutos de furto/roubo de inúmeros arrombamentos em residências da cidade.

O acusado e objetos encontrados com ele e na residência foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, e estão à disposição da justiça para as medidas cabíveis.

Fonte: DOL Carajás