Xinguara: Homem é preso em flagrante após agredir a ex-mulher

A Polícia Militar foi acionada na madruga de terça-feira (12), através de denúncia anônima, informando que um homem havia entrado na casa da sua ex-esposa, e a estava agredindo fisicamente.

A equipe policial se dirigiu ao local indicado na Rua Rio Grande do Sul, e, ao chegar, encontrou o homem dentro do imóvel, e a mulher apavorada com uma criança de colo nos braços.

O acusado recebeu voz de prisão, e em seguida ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde está preso à disposição da justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)