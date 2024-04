Xinguara: Câmera de segurança flagra ladrão furtando moto em plena luz do dia

Uma câmera de segurança flagrou na manhã desta quinta-feira (04), toda a ação de um ladrão furtando uma moto estacionada na Avenida Xingu, no centro de Xinguara no sul do Pará.

De acordo com o registro Policial, o sujeito chegou a pé ao local para disfarçar o crime. Ele ficou observando o movimento por alguns minutos. Em seguida o ladrão esperou o melhor momento para pegar o veículo e fugir empurrando.

A moto, modelo Honda CG TITAN 150 de cor vermelha placa JUU 2863, estava estacionada na calçada enquanto o dono trabalhava em um estabelecimento comercial.

O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Xinguara. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)