Xinguara: Adolescente é morto a tiros

Um adolescente de nome Cauã foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira, 04 de maio, em Xinguara, no sul do Pará. O crime aconteceu dentro de uma residência no Bairro Tanaka, depois de uma briga generalizada.

De acordo com a Polícia, uma menina também adolescente que estava junto com Cauã, foi alvejada e se encontra internada no Hospital Regional de Redenção em estado gravíssimo.

Informações policiais dão conta de que o menor acumula algumas passagens pela Polícia pela prática de pequenos delitos em Xinguara.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para investigação.

