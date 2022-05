Xinguara: Acidente tira a vida de dois adolescentes

Um grave acidente tirou a vida de dois adolescentes no final da tarde da última terça-feira 24 de maio, na cidade de Xinguara, no sul do Pará.

O acidente aconteceu na Avenida Xingu, no centro de Xinguara. As vítimas são os adolescentes Lorenzo Menezes de Freitas, de 13 anos, e Roberto Wagner de Jesus do Rosário Neto, de 15 anos.

Lorenzo Menezes é filho da servidora publica municipal, Professora Nely Gabriel Menezes e Itaercio Freitas Gonçalves.

Roberto Wagner Neto é filho do Casal Lilia Katieli Silva e Roberto Wagner de Jesus Rosário.

Os menores estavam numa motocicleta quando se envolveram em um acidente.

