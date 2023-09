Xinguara: acidente deixa motociclista ferida em cruzamento

A condutora de uma moto ficou ferida, na tarde desta quarta-feira (27), após ser atingida por um carro em Xinguara, no sul do Pará. A motociclista passava pela rua Rio Tapajós e a colisão no cruzamento com a rua Marechal Cordeiro de Farias. Um vídeo mostra o momento do acidente. As informações são do perfil Xinguara News (@xinguara_news), no Instagram.

A motorista do carro desembarca rapidamente do veículo e chama ajuda. A condutora da moto foi resgatada com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e não há informações sobre o estado de saúde dela. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a ocorrência.

Nas redes sociais, moradores reclamam que desde que a rua Rio Tapajós se tornou mão dupla — algo que muitas pessoas dizem ter sido feito sem consulta á população e sem uma justificativa da prefeitura —, acidentes como o desta quarta-feira têm se tornado comuns. E também situações de risco diversas.(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional, com informações de Xinguara News)