XINGUARA: Academias retornaram com exercícios de dança ao ar livre

Duas academias ao ar livre da rede municipal de saúde de Xinguara já retornaram com exercícios de dança, esse é um dos preferidos por quem frequenta os espaços.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica, Auristela Sousa, as atividades físicas estão sendo realizadas nas academias do centro, que fica na avenida Antônio Pedroso, e no bairro Marajoara II na praça central, com aulas nos horários de 7:00h às 8:00h da manhã, 18:00h às 19:00h e 19:00h às 20:00h, de segunda a sexta-feira.

Segundo o secretário de saúde Yparaguassu Remígio, devido a diminuição dos casos de covid-19 em Xinguara, e o aumento do número de vacinados, está sendo possível voltar aos poucos com as atividades nas academias ao ar livre.