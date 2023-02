WINNERS 2022: Redenção realiza evento de reconhecimento a empresas e profissionais destaques do ano

A glamorosa cerimônia de entrega dos troféus e certificados do Prêmio Winners aconteceu nesta sexta-feira (17) superando as expectativas do público no auditório da FIC, que além de ter uma estrutura de qualidade, estava ornamentado de forma especial para o evento.

Com música ao vivo, buffet, presença vip do jornalista João Jadson da TV Liberal-Belém e do apresentador do Balanço Geral em Parauapebas Alex Tavares, aconteceu a festa do Prêmio Winners.

A cerimônia foi realizada pelos comunicadores Lourivan Gomes, Diego Camilo, Idelson Gomes, Ana Luiza Oliveira e Diego Camilo.

Foi uma noite de celebração e também de muita emoção. 98 Categorias receberam o reconhecimento da população redencense, dentre elas, cinco inéditas desta edição, foram elas: Hamburgueria, Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, Empresário(a) e Autoridade Eclesiástica.

Vale destacar que o Prêmio Winners conta com a maior conjuntura de entidades. No processo de pesquisa e auditagem, estiveram envolvidas: SEBRAE, ENGETEC JR/UEPA, INSTITUTO DOXA, ACIR, SINDICOMÉRCIO E SINTRACOMRRE.

O público presente falou sobre o impacto da premiação no comércio de Redenção, justificando que tal reconhecimento motiva cada profissional ou empresa a empenhar esforço para oferecer o melhor produto ou serviço. Todos expressaram o desejo de participarem no próximo ano. (A Notícia Portal, redação)