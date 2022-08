Vila Boa Sorte será beneficiada com aproximadamente 2km de pavimentação asfáltica

Vila Boa Sorte está localizada a 25km de Pau d’Arco

Nesta Segunda-feira (15), se iniciaram as obras de pavimentação asfáltica de ruas na Vila Boa Sorte, distrito de Pau d’Arco. A Vila fica à 25km da cidade de Pau d’Arco.

A obra será realizada pela empreiteira HB20, que já está no local fazendo o levantamento topográfico necessário para poder dar início a outra etapa desta.

Será disponibilizado o recurso no valor aproximado de R$ 4 mi, que prevê 2 km de asfalto, meio fio, calçadas e sinalização.

O primeiro trecho de asfalto será na Avenida Bernardino Furtado, que é a avenida principal da Vila. A previsão de término da obra é de 90 dias.

A conquista do asfalto é uma demanda pleiteada pelo prefeito Fredson Pereira, junto ao Governo do Pará, com o apoio do Deputado Estadual Igor Normando.

Segundo o Prefeito, essa obra sendo feita é a realização de um sonho dele, ele tem a certeza de que esta benfeitoria irá mudar a vida dos moradores, “a palavra é gratidão” ressalta ele.