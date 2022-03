Na última quarta-feira dia (16), no encontro regional do partido PSB, em Redenção, sul do Pará, o deputado federal e presidente do partido no Estado do Pará, Cássio Andrade, fez um convite surpresa para o vereador Rodrigo Universo. Na ocasião, Cássio Andrade convidou o jovem vereador para ser candidato a deputado federal pelo partido. Rodrigo ainda não aceitou e disse que vai pensar sobre o assunto.

Redação – A Notícia Portal