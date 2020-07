Órgãos de trânsito e segurança fiscalizam estradas paraenses na Operação Verão 2020

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran Pará) lança nesta primeira sexta-feira de julho (3) a Operação Verão 2020, de fiscalização das estradas paraenses. Além do Detran, a operação conta com a atuação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. A ação segue até o dia 3 de agosto.

Segundo o Detran, as ações de fiscalização e orientação nas estradas paraenses iniciaram desde sábado (27). Com o início do mês de veraneio, aumenta o fluxo de deslocamento da população aos balneários e, este ano, devido a pandemia, as ações também serão voltadas aos cuidados com relação à saúde pública.

Agentes de fiscalização de trânsito estão distribuídos nos municípios de Salinópolis, Santa Bárbara, Marapanim, Tucuruí, Abaetetuba, Bragança, Conceição do Araguaia, Marabá, Mojuí dos Campos, Soure e Capanema, além da rodovia BR-316, na saída e entrada da capital. O distrito de Mosqueiro, em Belém, também recebe fiscalização.

O Detran alerta as pessoas que irão aos balneários, para que não esqueçam das medidas de segurança sanitária que o período de pandemia exige e também não descuidem da segurança do veículo e no trânsito, como uso de cinto de segurança, calçado adequado, documentação correta, o respeito ao limite de velocidade, sinalização e às demais leis de trânsito.

(G1 PARÁ)