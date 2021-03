Vendedor sequestrado ao deixar filho na escola é encontrado morto

A Polícia encontrou, após três dias de buscas, o corpo do vendedor Paulo Marcelino de Almeida, de 38 anos, na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Ele estava desaparecido desde segunda (8). O último registro do carro do vendedor foi em frente à escola do filho.

Imagens registraram um homem, não identificado, descendo e retirando a criança do veículo, a deixando no colégio. Depois disso, Paulo Marcelino não foi mais visto.

O corpo de Paulo de Almeida estava enterrado às margens da estrada do rio Preto, a cerca de dez quilômetros do centro da cidade. Ele teria sido feito refém, segundo a Polícia.

Até então, ninguém foi preso. A Divisão de Homicídios de Marabá investiga o caso. Informações que possam ajudar a esclarecer o caso podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181. Por G1 PA — Belém