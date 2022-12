Vale Gás: Pagamento de R$ 100 inicia nesta segunda e vai até 19 de dezembro

De acordo com o Governo do Pará, 159 mil famílias paraenses serão contempladas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou o pagamento de R$ 100 até dia 19 de dezembro para as famílias que recebem Vale gás no Estado. Ao todo, 159 mil famílias paraenses tem direito ao benefício, de acordo com o Governo.

O Pará investiu R$ 10 milhões no pagamento das famílias cadastradas no programa Vale gás. “Até o dia 19 de dezembro, nós estaremos pagando todas essas famílias para poder colaborar, ajudar quem mais precisa nesse momento de dificuldade”, afirmou o governador.

Para saber se tem direito ao benefício, o cidadão deve acessar consultar seu CPF no site do Banpará.

Fonte: O Liberal