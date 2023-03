TUCUMÃ-PA: Ex-candidato a deputada federal é vítima de atentado a bala na cidade

O crime aconteceu na tarde da quarta-feira (01), na Rua Bragança, as proximidades da Setor Rodoviário na cidade de Tucumã, no sul do Pará.

De acordo testemunhas, o empresário conhecido por Júnior Paragados, teve a caminhonete alvejada com cerca de 10 tiros de arma de fogo, no momento em que transitava pelas proximidades do terminal rodoviário. Os tiros atingiram o a parte da frente da caminhonete, mas nenhum projeteis atingiram o empresário e nem os seguranças que estavam no carro com o empresário.

De acordo com a polícia, os disparos foram efetuados por dois desconhecidos que estavam em uma motocicleta e fugiram após disparar a saraivada de balas na direção do carro. A Policia Civil de Tucumã, buscas já esta buscando imagens dos circuitos de câmeras de vigilância instaladas nas proximidades do local onde ocorreu o atentado, na intenção de identificar os autores da tentativa de homicídio.

Junior Pagados, é pessoa bastante conhecida no eixo na região da PA-279, pela atuação no ramo agropecuário e por ter sido candidato a deputado federal nas eleições de 2022 pelo Partido dos Trabalhadores-PT. A polícia não descarta a possibilidade de se tratar de um crime de encomenda. As investigações estão sendo feitas por uma equipe de investigadores que estão a procura de informações que possam levar a identificação dos atiradores.

Fonte: Dinho Santos