Tucumã: Dupla é presa por roubo de moto um adolescente foi apreendido

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido, na tarde desta quinta-feira (17), após o roubo de uma moto no bairro Centro de Tucumã, no sul do Pará. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (16). O veículo foi recuperado e devolvido à dona após o trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sob o comando do capitão Júlio, foram acionados e as diligências começaram entre Tucumã e Ourilândia do Norte. A moto suspeita foi avistada na PA-279 no dia seguinte. As equipes de plantão começaram a perseguição. Rapidamente, puderam capturar o suspeito Jadson Soares Ramos, de 18 anos, que disse ser do Rio de Janeiro.

Ao ser questionado, Jasdson entregou que a arma usada no assalto, um simulacro, estava com um adolescente de 15 anos. Os policiais então foram atrás do jovem e o apreenderam com o simulacro. Na Delegacia de Tucumã, ao serem questionados, os dois entregaram o terceiro suposto envolvido no roubo: Robson Santos de Miranda, de 18 anos. Dessa vez, a equipe da Polícia Civil fez a captura do suspeito.

Jadson e Robson foram autuados por roubo majorado e corrupção de menores. O adolescente apreendido foi autuado pelo ato infracional equivalente ao crime de roubo e encaminhado para atendimento especializado.

(A Notícia Portal/ Fato Regional, com informações de Jucelino Show na Net)