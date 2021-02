Tucumã comemora arrecadação de R$ 18 milhões em menos dois meses

O prefeito de Tucumã Celso Lopes (PSDB) certamente não terá dificuldades para manter serviços e honrar compromissos de sua gestão, isto se ele depender da arrecadação do munícipio, que nos últimos 50 dias chegaram a mais de R$ 18 milhões. O calculo abaixo é do dia 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2021 e as informações foram fornecidas pelos órgãos oficiais do governo do estado e federal – que destinaram os recursos para Tucumã.

Dentre as receitas que mais influenciaram para a alta da arrecadação, podemos citar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que atingiu R$ 2.3 milhões, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que chegou a R$ 4.4 milhões e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) que alcançou a marca de R$ 7.6 milhões.

O fundo nacional de saúde (FNS) depositou para Tucumã o valor de R$ 1.2 milhões. Ainda existiram as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação escolar e apoio ao funcionamento das escolas (salario educação) que mesmo em tempos de pandemia, em que existiram cortes em relação a estas despesas, não deixaram de ser creditados, somando mais de R$ 270 mil reais.

Confira a tabela abaixo com valores e origens dos recursos: