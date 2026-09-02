TSE suspende campanha de Renan Santos à Presidência



O ministro Dias Toffoli, do TSE, determinou nesta segunda-feira (31) a suspensão da campanha de Renan Santos (Missão) à Presidência da República.

A decisão suspende a propaganda eleitoral digital, o recebimento e uso de recursos do Fundo Eleitoral e a participação do candidato em debates. A medida está relacionada a irregularidades apontadas na comunicação de perfis de redes sociais utilizados pela campanha.

Renan Santos classificou a decisão como “um absurdo” e, segundo a Jovem Pan, sua campanha prepara um mandado de segurança para tentar reverter a medida.

A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de Jovem Pan.