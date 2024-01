Trump tem vitória recorde em primeira prévia das eleições dos EUA; DeSantis fica em 2º lugar

Des Moines, Iowa – Nesta segunda-feira (15), foram realizadas as prévias republicanas no estado de Iowa, marcando o início da corrida presidencial para o ex-presidente Donald Trump. Trump alcançou uma vitória significativa, garantindo mais de 50% dos votos, correspondendo a 20 delegados. Este resultado se destaca, considerando que Trump optou por não participar dos debates do Partido Republicano. Em segundo lugar ficou o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 21,2% dos votos e 8 delegados, seguido pela ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que obteve 19,1% dos votos e 7 delegados. O empresário Vivek Ramaswamy, em terceiro lugar, conquistou 7,7% dos votos e 3 delegados.

Donald Trump expressou sua gratidão ao povo de Iowa e parabenizou seus concorrentes. Destacando a importância da união no país, Trump disse que é hora de todos, independentemente de afiliação política, se unirem. Enquanto Ron DeSantis comemorou o segundo lugar, afirmando que a campanha representa esperança para o futuro do país, Nikki Haley espera obter melhores resultados nas primárias de New Hampshire na próxima semana. A pressão sobre Haley para alcançar uma vitória é crescente, segundo fontes próximas à sua campanha.

O empresário Vivek Ramaswamy anunciou sua retirada da campanha presidencial durante a festa em Des Moines. Apesar da consternação com os resultados, Ramaswamy declarou apoio a Trump e planeja participar de um comício com o ex-presidente em New Hampshire. A conselheira sênior da campanha, Tricia McLaughlin, expressou desapontamento com os resultados, mas enfatizou a determinação de Ramaswamy. A campanha agora se prepara para a próxima fase, concentrando-se nas expectativas para as primárias de New Hampshire.

Membros pró-Trump e do Partido Republicano afirmaram que a vitória de Trump em Iowa envia um sinal claro aos seus rivais republicanos: é hora de desistir. O deputado Matt Gaetz, da Flórida, e a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, destacaram a consolidação de Trump no Partido Republicano. O deputado Ronny Jackson, do Texas, vê Iowa como um ponto de viragem e espera que mais colegas republicanos no Capitólio se alinhem agora atrás do ex-presidente. O consenso entre eles é que a indicação de Trump é inevitável. (A Notícia Portal com informações de CNN Brasil)