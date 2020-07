PA-279: Acidente envolvendo caminhão deixa duas vítimas fatais e uma ferida

A Guarnição dos Bombeiros de Redenção, comandada pelo Subtenente J.Silva, foi informada pela guarda do quartel, que a 3 km do Café Curitibano PA-279 teria ocorrido um acidente de trânsito com vítimas fatais. De imediato os mesmo se deslocaram até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde se tratava de uma colisão entre um Caminhão M.Benz e um e um carro de passeio modelo Renaut Duster, onde duas pessoas vieram a óbito no local.

Uma das vítimas se chama Marcio Felipe Santos Bechara e outra vítima não identificada, a terceira vítima ainda se encontrava com vida e foi socorrida pelo SAMU até a cidade de Água Azul do Norte.

Foi feito o isolamento do local e acionado a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros devido às vítimas estarem presas nas ferragens, em seguida foi acionado a funerária para que fosse feito a remoção dos corpos. O motorista do caminhão Sivaldo Lima Rosa foi conduzido para a Depol de Água Azul do Norte , para que fosse feito os procedimentos cabíveis.