Tragédia: Família morre afogada em represa

Quatro pessoas que seriam da mesma família morreram afogadas após o veículo em que estavam cair em uma represa na região do Distrito Casa de Tábua, em Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. O veículo com as vítimas dentro foi encontrado na manhã desta terça-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, tudo indica que o acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (15). No carro estavam marido e mulher e duas crianças, que seriam filhos do casal.

O nome das vítimas, que seriam moradores do Distrito Casa de Tábua, ainda não foi divulgado. Para a PM, é provável que o motorista tenha perdido o controle do veículo e caiu na represa.

(Com informações Zé Dudu)