Taxista e dono de hotel foram assassinados em Xinguara

A cidade de Xinguara, no sudeste do Pará, teve mais um final de semana com diversas ocorrências policiais, entre elas, dois homicídios. As vítimas de homicídios foram o dono de um hotel e um taxista.

O dono do hotel, que não teve o nome divulgado, foi assassinado na madrugada de domingo (8). Segundo a Polícia Civil, ele foi abordado por dois menores de idade, que entraram no hotel, localizado no Bairro Itamaraty, para assaltá-lo.

Durante a ação, o empresário teria reagido e os menores acabaram atirando. Ele foi alvejado com dois tiros, um deles no coração, e veio a óbito.

Assim que o caso foi informado, foram realizadas diligências e o os acusados foram localizados e apreendidos. De acordo com a Polícia Civil, os menores confessaram que praticaram o crime a mando de duas pessoas, uma delas funcionária do hotel, que também foi presa, para roubar joias do empresário, que seriam trocadas por droga.

Já na noite de domingo, o taxista, até agora identificado pelo prenome Juscelino, foi assassinado com vários tiros. O crime aconteceu por volta de 21h, na Rodovia BR-155, na saída para a cidade de Sapucaia, no sudeste do estado.

A Polícia Civil já está com as investigações bem adiantadas. Segundo o que já foi levantado, o alvo dos criminosos não era o taxista, mas o passageiro que ele transportava. (BLOG ZÉ DUDU)