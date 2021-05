SUSPEITOS QUE PLANEJAVAM ATIRAR OVOS NO GOVERNADOR DO PARÁ SÃO PRESOS

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã desta quinta-feira (20/5), três homens que estariam planejando arremessar ovos durante um evento público no governador Helder Barbalho (MDB), na cidade de Tucuruí.

Documento divulgado pela Folha de S. Paulo diz que o pedido de prisão preventiva de Simião Nogueira de Moraes, Josicleison do Nascimento Silva e Herlen Ulisses Batista Garcia identificou “associação criminosa que tem praticado diversos crimes contra a honra do governador do Pará e de outras autoridades públicas que participarão do evento”.

A polícia alega “provável ocorrência de confrontos entre os representados e os populares que ali estarão presentes”.

A solicitação da Polícia Civil foi acatada pela Justiça do Pará. Além da prisão preventiva, a Justiça também determinou indiciamento de Simião, Josicleison e Herlen pelos crimes de constrangimento ilegal e associação criminosa.

O evento ao qual o trio planejava jogar ovos no governador está marcado para às 14h desta quinta-feira, e marca a entrega da reforma da cadeia pública de Tucuruí.