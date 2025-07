Suspeito foge da PM após confronto armado em ação contra o tráfico na Vila Sudoeste

Durante a manhã deste sábado (28), a Polícia Militar do Pará, por meio do 122° PPD do distrito Sudoeste, em São Félix do Xingu, realizou uma operação contra o tráfico de drogas como parte da Operação Saturação, sob comando do Cel PM Formigosa, do CPR XIII.

Por volta das 10h, a guarnição de serviço recebeu denúncias de moradores informando que um homem conhecido pelo apelido “Bigode” estaria comercializando entorpecentes nas proximidades da quadra de esportes da Vila Sudoeste. Ao chegar ao local indicado, os policiais identificaram um indivíduo com as características informadas, que ao perceber a viatura, empreendeu fuga.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito entrou em uma residência e, logo em seguida, escapou pelos fundos em direção a uma área de mata. No percurso, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, que revidou a agressão. Apesar da troca de tiros, o suspeito conseguiu fugir.

Dentro da residência de onde o homem fugiu, os policiais encontraram 30 papelotes contendo pedra de crack e uma quantidade de maconha. Todo o material foi apreendido e os fatos foram comunicados ao oficial de dia, Tenente Isac, que determinou os procedimentos administrativos cabíveis.

A ação foi conduzida pela guarnição da VTR 3611, composta pelo 3° SGT PM Da Silva, 3° SGT PM Almeida e CB PM Jackson. (A Notícia Portal/ Emilly Dulcio)