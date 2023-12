Suspeito de múltiplos homicídios é capturado pela Polícia Militar em Rio Maria

Na madrugada da última terça-feira (12), a Polícia Militar da cidade de Rio Maria, localizada no sul do Pará, prendeu Pablo Henrique Cardoso Dias, suspeito de envolvimento em pelo menos 10 homicídios nas cidades de Xinguara, Rio Maria, Conceição do Araguaia e no estado de Goiás. A ação policial ocorreu quando Pablo tentava fugir em uma moto CG TITAN vermelha, acompanhado por dois comparsas que conseguiram escapar do cerco.

Após a prisão, Pablo Henrique foi conduzido à Delegacia de Rio Maria, onde prestou depoimento ao Delegado de Plantão. Durante o interrogatório, confessou o assassinato de Hian dos Santos, de 19 anos, ocorrido no terminal rodoviário de Conceição do Araguaia no último sábado (9). Segundo a Polícia Civil, Pablo planejava cometer mais dois homicídios na mesma cidade, mas teria fugido para Rio Maria devido à presença intensificada de policiais em Conceição, bem como por ter sido identificado pelas autoridades.

A polícia revelou que Pablo Henrique é apontado como membro de uma facção criminosa e que as mortes em Conceição do Araguaia estariam ligadas a uma disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho. O piloto da moto envolvido na morte de Hian dos Santos já foi identificado e está sendo procurado pelas autoridades. O caso destaca a intensificação do combate ao crime organizado na região, visando garantir a segurança pública.

(A Notícia Portal com informações de Luiz Pereira)