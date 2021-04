SUSPEITO DE MATAR EX-MULHER NOS EUA É FORAGIDO POR ASSASSINATO NO TOCANTINS

O Ministério Público do Tocantins afirmou que já repassou informações à Polícia Federal sobre o assassinato praticado no Tocantins. Veja abaixo detalhes sobre o caso

No Tocantins, Danilo Sousa é o principal suspeito de matar um Valter Júnior Moreira dos Reis a tiros em uma praça no centro de Figueirópolis. O crime aconteceu na madrugada de 5 de novembro de 2017.

Depois do delito, a prisão preventiva de Danilo foi decretada, mas não havia qualquer informação de seu paradeiro até o homicídio contra a jovem ser praticado nos EUA.

A promotora de Justiça, Priscilla Karla Stival Ferreira, afirmou que “já repassou todas as informações referentes à ação penal em trâmite na comarca de Figueirópolis em desfavor de Danilo de Sousa Cavalcante para a superintendência regional da Polícia Federal do estado do Maranhão, a qual está intermediando e auxiliando na comunicação oficial às autoridades americanas no Brasil”.