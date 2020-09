Santana (PA): PM recupera motos roubadas e desarticula quadrilha

A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha que atuavam com roubo e furto de motocicletas, na noite de domingo (13), numa ação da Rocam e GTO. O bando costumava atuar empunhando arma de fogo para intimidar as vítimas e as fazerem entregar seus veículos. As motos eram levadas para outros municípios, inclusive Redenção, para que fossem vendidas de forma ilegal e às vezes terem as peças desmanchadas antes da venda.

A polícia compareceu à boca de fumo de forma preparada, o que resultou na apreensão de 5 motos roubadas, armas de fabricação caseira, duas espingardas, drogas e seus instrumentos de fabricação e comercialização, e certa quantia em dinheiro. Onze indivíduos foram presos.

(da redação, com informações de Otávio Araújo e Sul do Pará em Revista)