Redenção receberá R$114 mil de recursos para procedimentos cirúrgicos eletivos

Nove municípios do sul do Pará vão receber recursos da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, para a estratégia de acesso a procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O estado do Pará vai receber R$ R$ 10.225.000,00. O Governo do Estado vai ficar com R$ 2.724.422,34 e 50 prefeituras vão ratear valores que vão de R$ 10 mil, como Abel Figueiredo, a R$ 2,019 milhões, como a capital paraense Belém. Cinco outros municípios vão faturar mais de R$ 200 mil, como Ananindeua (R$ 717 mil), Santarém (R$ 412 mil), Marabá (R$ 378 mil), Castanhal (R$ 271 mil) e Parauapebas (R$ 219 mil).

Água Azul R$ 37.100,00

Conceição do Araguaia R$ 64.737,68

Cumaru R$ 18.222,69

Ourilândia R$ 44.406,39

Redenção R$ 114.677,28

Rio Maria R$ 24.606,65

Santana do Araguaia R$ 173.774,90

São Félix do Xingu R$ 173.774,90

Xinguara R$ 60.527,24

(Rio Maria em Foco)