SUL DO PARÁ: O CENIPA investiga dois acidentes com vítimas fatais em menos de 48 horas na região de São Félix do Xingu

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), vinculado ao Comando da Aeronáutica (COMAER), apura as circunstâncias da queda de dois aviões de pequeno porte com vítimas fatais em menos de 48 horas na região sul do Estado do Pará nas proximidades do município de São Félix do Xingu.

O primeiro acidente ocorreu no domingo (31), levando o piloto Diego Grespon, 31 anos, a óbito quando estava próximo à pista de pouso que fica localizada na área da cidade de São Félix do Xingu. Diego estava fazendo a aplicação de defensivo agrícola em uma propriedade rural quando o acidente aconteceu. O segundo acidente ocorreu na terça feira (02) pela parte da manhã, e no caso o piloto José Bosco de 64 anos, mais conhecido como “Bosquinho”, veio a óbito ao colidir com uma arvore logo após a decolagem na região do Iriri a 350 quilômetros de São Félix do Xingu.

Os investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) e também o CENIPA estão coletando dados das ocorrências com objetivo de prevenir que novos acidentes possam ocorrer. (Gabriel Pereira, com informações do G1 Pará)

