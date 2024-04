Sul do Pará: Domingo de Páscoa tem acidente fatal na PA-287, entre Redenção e Conceição do Araguaia

O domingo de Páscoa (31) foi marcado por um acidente chocante envolvendo um carro de passeio e uma carreta bitrem, na rodovia PA-287, entre Redenção e Conceição do Araguaia, no Sul do Pará.

A violência da colisão fez o motorista do veículo menor, identificado como João Marcos, ser arremessado. Ele morreu na hora. Os destroços do carro rapidamente pegaram fogo. O motorista da carreta ficou ferido e foi socorrido.

João Marcos é um conhecido comerciante de Alacilândia. Ele estava a caminho da vila, que fica em Conceição do Araguaia. O motorista da carreta foi identificado como Geová e ele estaria indo em direção e Redenção.

Testemunhas apontam que tudo ocorreu devido a uma ultrapassagem que deu errado e em um trecho onde a manobra é proibida e indicada pelas faixas duplas contínuas no asfalto. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Para conter as chamas no carro, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado. Pessoas próximas a João Marcos relataram que ele teria passado o dia numa chácara, onde teria consumido bebidas alcoólicas.

O acidente ocorreu numa das áreas cobertas pela operação “Semana Santa”, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA). (A Notícia Portal/Victor Furtado, da Redação do Fato Regional)