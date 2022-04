Sul do Pará: Buscas continuam por eletricistas desaparecidos

Dois eletricistas que prestavam serviço para a Equatorial Pará, Gutemar Pereira e Jaime Moura, estão desaparecidos desde a última quarta-feira (13), quando realizavam os trabalhos na região de Rio Maria, no sul do Pará. Equipes da polícias Civil e Militar iniciaram buscas na região na última sexta-feira (15), logo após o registro do boletim de ocorrência pela concessionária de energia.

As buscas se concentram também no município de Bannach, depois que foi localizado o veículo usado pelos funcionários, abandonado na Rodovia BR- 155, próximo a cidade. A polícia informou que há marcas de bala na lataria, e dentro do veículo, foram encontrados objetos pessoais dos eletricistas.

Em nota, a Equatorial Pará informou que não mede esforços e ações junto à Polícia para que os dois colaboradores, de uma empresa parceira, sejam encontrados. A concessionária pede para quem tiver informações sobre o caso, que entre em contato com a Polícia Civil, por meio do telefone 181.

Fonte: Blog Zé Dudu