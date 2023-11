Sespa aponta Altamira e Cumaru do Norte entre os municípios com mais casos de malária do Pará

De janeiro a setembro deste ano, o Pará teve 15.365 casos de malária. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A maioria dos casos ocorreu em áreas da zona rural (6.268), localidades de garimpos (5.229) e terras indígenas (3.207). Apesar do número de casos, o órgão registrou uma redução de 7,5% das notificações, em comparação ao mesmo período de 2022. Entre os 10 municípios com mais casos, está Cumaru do Norte.

Juntos, os municípios Jacareacanga, Itaituba, Anajás, Breves, Altamira, Almeirim, Chaves, Afuá, Curralinho e Cumaru do Norte respondem por, aproximadamente, 95% dos casos de malária no Pará. No sul do Pará, Cumaru do Norte, saiu da sexta posição em registros da doença em 2022 para a 10ª colocação neste ano, comparando os períodos de janeiro a setembro. A Sespa ressalta que está sempre em contato com as prefeituras dos 144 municípios do estado para reforçar a prevenção e tratamento.

A malária é causada por um parasito transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que se infecta ao picar uma pessoa doente. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre alta, calafrios, tremores e sudorese. Outros sintomas que podem aparecer inicialmente são náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. O diagnóstico pode ser feito por meio de gota espessa (teste “fura-dedo” de sangue) ou teste rápido. Se não tratada, a doença pode matar.

Para que a malária possa ser tratada e curada — o tratamento é simples, eficaz e gratuito — é necessário diagnosticar rapidamente. Quanto mais tempo a pessoa doente demorar para procurar ajuda, mais está sujeita a desenvolver as formas mais graves. Quem tiver viajado, nos últimos 15 dias, para uma área endêmica de malária, deve procurar imediatamente o serviço de saúde assim que apresentar algum desses sintomas.

Total de casos de malária de janeiro a setembro de 2023 nas 10 cidades com mais registros:

Jacareacanga: 5.669

Itaituba: 3.208

Anajás: 3.014

Breves: 1.487

Altamira: 822

Almeirim: 220

Chaves: 208

Afuá: 158

Curralinho: 146

Cumaru do Norte: 114

Total de casos confirmados de Malária, de janeiro a setembro de 2022, nas 10 cidades com mais registros:

Jacareacanga: 5.217

Itaituba: 2.782

Anajás: 3.503

Altamira: 1.007

Breves: 666

Cumaru do Norte: 342

Afuá: 302

Almeirim: 301

Chaves: 140

Curralinho: 52

(A Notícia Portal, da Redação do Fato Regional)