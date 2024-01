Segurança: Equatorial Pará orienta sobre os cuidados necessários com a rede elétrica no período chuvoso

Com a chegada do inverno amazônico, inicia o período de chuvas intensas em várias regiões do estado. Por isso, a Equatorial Pará alerta sobre os cuidados necessários que as pessoas devem ter com a rede elétrica para que acidentes que representam riscos e perigos à vida sejam evitados.

De acordo com Elizabete Macêdo, técnica em Segurança do Trabalho da Equatorial Pará, um dos pontos de atenção mais importantes é em relação ao cuidado com as instalações elétricas das casas. Ela afirma que é necessário utilizar materiais de qualidade e que possuam o selo do INMETRO.

“O uso de equipamentos adequados, dentro das normas reguladoras, ajuda a reduzir o risco de choque e curto-circuito. É uma segurança extra para as famílias, já que nesses primeiros meses do ano, estes tipos de acidentes costumam aumentar”, comenta.

Ainda de acordo com a técnica em Segurança do Trabalho, não é recomendável trabalhar na rede interna se a pessoa estiver molhada e, em nenhuma hipótese, se deve mexer nas fiações externas com chuva. Vale ressaltar que, quando acontecerem trovoadas, os eletrodomésticos devem ser retirados da tomada. De preferência, a pessoa deve fazer essa ação com um calçado de solado de borracha.

Já para quem estiver no trânsito quando estiver chovendo e encontrar algum cabo caído na pista, Elizabete Macêdo orienta que ninguém se aproxime ou toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. O ideal é isolar o local e ligar imediatamente para Central de Atendimento da Equatorial Pará pelo número 0800 091 0196, e para o Corpo de Bombeiros no 193.

Confira outras dicas importantes:

– Permaneça dentro de casa e saia apenas se for absolutamente necessário;

– Se você estiver na rua e começar o temporal, afaste-se de campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, mastros e locais elevados, e jamais se abrigue próximo dos postes ou embaixo da fiação elétrica;

– Se você perceber que as paredes da sua casa estão úmidas, evite o contato com elas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois as paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos e causar danos aos aparelhos;

– Para os motoristas que ficam ao volante durante um período intenso de raios, durante esta incidência, o ideal é que as pessoas continuem dentro dos carros, pois eles são abrigos adequados, já que os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento no caso de raios que atingem o solo. (A Notícia Portal/ Equatorial)