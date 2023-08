Seduc realiza encontro com Dirigentes Regionais de Ensino para discutir políticas educacionais

Promovendo a oportunidade de analisar o cenário educacional do Estado, desenvolver um planejamento com foco nas melhorias do processo de aprendizagem e fortalecer o regime de colaboração, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas (Sagep), reuniu-se com Dirigentes Regionais de Ensino do Pará, no I Encontro Regional para Dirigentes de Ensino. O evento ocorreu hoje (31), no auditório da pasta, em Belém.

A programação do evento contou com a apresentação dos resultados das avaliações feitas anteriormente com os dirigentes, a fim de entenderem quais são os pontos que precisam ser trabalhados e fortalecidos para uma gestão mais eficaz e qualificada, como explica o secretário de Gestão de Pessoas, Marcelo França. “Aqui eles estão recebendo uma devolutiva individual, onde conseguem ver exatamente quais são os pontos que precisam melhorar e o que são as oportunidades de desenvolvimento que eles possuem para contribuir com a gestão da rede na totalidade”, disse

Maria Fonseca, dirigente da Diretoria Regional de Ensino (DRE) Parauapebas, avaliou como muito positiva a iniciativa, cujo principal objetivo é a melhoria do ensino público. “Nós estamos no encontro de formação de dirigentes muito interessante, temos inclusive, hoje, a devolutiva de um processo avaliativo que trabalha todos os aspectos de um dirigente: interação, a competência, aspectos relacionados à liderança, a decisões importantes de processo, e um resultado que faz uma avaliação completa sobre nós mesmos e isso é importante demais, porque a gente tem a condição de avaliar aqueles aspectos que nós podemos melhorar e isso se traduz em resultados lá nas nossas direções em nossos municípios”, disse.

Ela também agradeceu a Secretaria e destacou a importância da formação. “Agradeço à Seduc que está cada vez mais investindo nessa formação, no autoconhecimento, e tudo isso tem um interesse maior, que é a produção de melhorias de resultado no Ideb, melhorias de produção, de estudo e de trabalho em nossas escolas estaduais”, concluiu.

O dirigente da DRE Tucuruí, Flávio Caridade, se mostrou muito satisfeito em participar do processo formativo e agradeceu a Secretaria. “É mais uma etapa que a Seduc realiza conosco aqui e, para nós, é de suma importância. Nós agradecemos muito porque, dessa forma, a gente consegue levar para o nosso aluno, a nossa escola, a nossa equipe gestora, uma melhor qualidade. Da forma como são repassadas todas as informações para nós, conseguiremos atingir os objetivos, melhorar os números e, assim, nosso aluno é quem ganha. Nós agradecemos muito todo esse investimento que a Secretaria está fazendo conosco aqui, porque estaremos melhor preparados para atender a nossa comunidade escolar”, disse entusiasmado.

O evento contou ainda com a participação do secretário adjunto de Educação Básica, Júlio Meireles; do secretário adjunto de Gestão e Regime de Colaboração, Eliel Faustino e do secretário adjunto de Logística, Belmiro Neto. (A Notícia Portal/ Agência Pará)