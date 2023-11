Seduc abre processo seletivo para contratar profissionais de educação especial no Pará

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abre nesta quinta-feira (9) o Processo Seletivo Simplificado 05/2023 para cadastro reserva de profissionais de nível médio que desejem atuar na função de Assistente em Educação Especial: tradutor intérprete em libras e acompanhante especializado.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 15 deste mês, exclusivamente no site da Seduc e os candidatos já podem conferir o edital. Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a demanda e vão atuar em escolas da rede.

Para todos os cargos de nível médio, a remuneração é constituída de vencimento base mais auxílio alimentação de R$ 1.000. O vencimento base para a jornada de 36 horas semanais é de R$ 1.664,42., totalizando R$ 2.664,42. Os candidatos que não possuírem a capacitação na área, quando selecionados, passarão por curso de capacitação na Seduc.

“Com esse novo PSS vamos fortalecer a atuação da educação especial em toda a rede estadual, garantindo condições e ferramentas adequadas e assertivas para potencializar o desenvolvimento dos nossos estudantes. Contamos com todos para tornar a educação do Pará mais inclusiva e com oportunidades de ensino-aprendizagem iguais para todos”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Para ingressarem nas vagas do PSS, os candidatos passarão por quatro fases de seleção. A primeira é a inscrição pela internet com o preenchimento de formulário online com as regras exigidas no edital. A segunda é a análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição online. A terceira fase é a convocação dos candidatos para comprovação dos dados registrados, com a apresentação das documentações originais.

Os candidatos habilitados serão convocados para assinatura do contrato administrativo, que terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, de acordo com as necessidades da Seduc. (A Notícia Portal/G1 Pará)