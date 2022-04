Secretaria de Educação realiza cerimônia de abertura da XXI Copa Estudantil de Redenção

A quadra de esportes da Escola Municipal Maria Conceição Corrêa foi palco na tarde desta quinta-feira (28) da cerimônia de abertura da XXI Copa Estudantil de Redenção (COESRED) 2022, competição realizada pela Prefeitura de Redenção, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC). Nesta edição serão 22 escolas participantes.

A cerimônia contou com a apresentação das escolas participantes e a presença de autoridades. Um dos momentos mais marcantes foi a entrada do fogo simbólico e o acendimento da pira olímpica.

Os jogos serão realizados entre os dias 28 de abril e 9 de maio, com a participação de mais de 500 alunos do Ensino Fundamental e Médio, das escolas públicas e particulares, que vão disputar as modalidades de futsal, handebol, queimada e atletismo. A competição, que não acontecia há dois anos devido à pandemia da Covid-19, faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário do município de Redenção, em 13 de maio.

O secretário municipal de Educação, Cultura e Lazer, Prof. Vanderly Moreira desejou boa sorte aos participantes e destacou a importância das competições escolares para os alunos. “Após não terem sido realizados nos dois últimos anos devido à pandemia da Covid-19, os jogos escolares prometem movimentar o esporte escolar em Redenção. Além de serem de grande importância para o desenvolvimento físico dos alunos, os jogos proporcionam a interação entre escolas e estudantes”, ressaltou.

Estiveram participando do evento ainda o secretário municipal de Governo, Manoel Marinho, que representou o prefeito Marcelo Borges, o vereador Nilton César e representantes da Polícia Militar. A realização dos Jogos Estudantis é de responsabilidade do Departamento de Ensino da Semec.

Fonte: Ascom/Secretaria de Educação/Redenção/PA