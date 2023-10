SÃO FÉLIX DO XINGU: PREFEITO JOÃO CLEBER INFORMA A SUSPENSÃO DA DESINTRUSÃO NA APYTEREWA APÓS MORTE DE PRODUTOR RURAL

A Operação de Desintrusão da Apyterewa foi suspensa nesta segunda-feira (16) após uma tentativa de conflito entre agricultores e a força policial que resultou no homicídio de um produtor rural.

A informação foi dada pelo prefeito de São Félix do Xingu, João Cleber, por meio de um vídeo publicado nas redes oficiais da prefeitura municipal, ele diz que essa decisão veio após uma conversa com o o Governador do estado Helder Barbalho (MDB) e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva (PT). No vídeo ela ainda fala que exigiu indenização para as mais de 2 mil famílias que moram na área. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)