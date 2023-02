SÃO FÉLIX DO XINGU-PA: Avião de pequeno porte cai em garagem de residência na Vila Taboca

Um avião de pequeno porte caiu na garagem de uma casa na Vila Taboca, distrito de São Félix do Xingu, no Pará, na manhã desta segunda-feira (06).

As informações preliminares são de que o morador da residência, Thiago estava saindo de casa e quando avistou o avião prestes a cair, se deitou no chão da garagem, próximo ao carro para se defender. Ele teve ferimentos na cabeça e no braço, passou pela unidade hospitar, mas não foi preciso ficar internado. Thiago se recupera na casa da filha.

A esposa de Thiago, Maria José, estava dentro casa no momento do acidente e não teve nenhum ferimento.

No avião estava o piloto com a esposa, duas filhas e um cachorro e nenhum deles teve ferimentos graves e a aeronave também não teve grandes danos.

Maria José relatou que o avião teve problema na hora do pouso, devido à pista está ocupada, ouça o áudio:

(A Notícia Portal com informações de Francisco Gomes)