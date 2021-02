São Félix do Xingu, o terceiro maior município do Pará, arrecada mais de R$ 35 milhões.

O município de são Félix do Xingu está em primeiro lugar dentre os maiores arrecadamentos da região do Araguaia nos primeiros 50 dias do ano, e certamente o prefeito João Cleber (MDB) que administra o terceiro maior município do Pará não encontrará dificuldades financeiras no ano de 2021, pois a sua cidade de 132 mil habitantes conseguiu arrecadar R$ 35.6 milhões. O calculo realizado para esse valor é do dia 01 de janeiro a 20 de fevereiro, com informações fornecidas pelos sites de gestão e transparência de acesso público.

Somente a receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) já é maior do que as receitas totais de muitos municípios próximos, alcançando a marca de R$ 15 milhões. Existiu ainda o repasse de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), num total de R$ 479 mil, para alimento e funcionamento das escolas, que em tempos de pandemia se encontram com restrições e cortes de gastos com escolas fechadas sem o funcionamento do transporte público.

Outras três receitas significativas foram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de R$ 5.9 milhões, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de R$ 8.9 milhões, e o fundo nacional de saúde (FNS), de R$ 2.7 milhões.

Confira a tabela a seguir para entender a origem e o valor de cada recurso: